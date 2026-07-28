Świat Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano ponad 100 pasażerów Oprac. Adam Styczek |

Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano ponad 100 pasażerów Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do pożaru w metrze doszło między stacjami linii L1 Glories i Clot we wschodniej części Barcelony około godz. 18. Powstało intensywne zadymienie. Pociąg stanął w tunelu między tymi dwiema stacjami.

Interwencja służb w metrze w Barcelonie Źródło zdjęcia: Reuters

Pożar w metrze w Barcelonie. Pasażerowie wpadli w panikę

Ruch na linii L1 został wstrzymany. Ratownicy udzielili pomocy około 120 osobom. Żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń, jednak 20 osób trafiło do szpitali lub placówek doraźnej pomocy medycznej.

Niektórzy pasażerowie nie czekali na przybycie służb ratowniczych, otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel; wdychanie dymu spowodowało u nich problemy z oddychaniem - podała "La Vanguardia". - Dym był raczej szary. Wtedy ludzie wpadli w panikę - relacjonowała pasażerka Laia Mores Mateu, a inna osoba podróżująca pociągiem określiła krzyki mianem "przerażających".

Według informacji Xaviera Floresa Garcii, szefa miejskiego przewoźnika TMB, pożar wybuchł po tym, jak oderwał się i zapalił fragment okładziny tunelu.