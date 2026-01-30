Logo strona główna
Świat

Przesunąć wskazówki "o 20 sekund". Poruszające pożegnanie ofiar katastrofy kolejowej

Huelva. Hiszpańska para królewska na pogrzebie ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Hiszpania. Król Filip VI na pogrzebie ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: Reuters
W hiszpańskiej Huelvie odbył się pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji. Córka jednej z 45 ofiar w poruszającym przemówieniu mówiła o staraniach krewnych o ustalenie przyczyn największej katastrofy kolejowej w Hiszpanii od ponad dekady.

- Tylko prawda pomoże nam w zagojeniu tej rany. Poznamy prawdę, będziemy walczyć, aby to nie zdarzyło się nigdy więcej - powiedziała Liliana Saenz podczas mszy żałobnej w Huelvie w czwartek. W prowincji mieszkało 28 spośród 45 ofiar niedawnej katastrofy kolejowej - podał dziennik "El Pais".

- Jesteśmy 45 rodzinami, które oddałyby całe złoto tego świata, w tej chwili bezwartościowe, za szansę przesunięcia wskazówek zegara tylko o 20 sekund do przodu [po wypadku informowano, że pęknięcie szyny prawdopodobnie nastąpiło, zanim jeden z pociągów wykoleił się, a następnie uderzył w drugi pociąg jadący w przeciwnym kierunku 20 sekund później - przyp. red] - kontynuowała Saenz. W katastrofie zginęła jej matka - informują lokalne media.

Król na pogrzebie ofiar katastrofy

Poza rodzinami ofiar w blisko dwugodzinnym nabożeństwie udział wzięły osoby ocalałe z katastrofy - niektóre z nich w temblakach i bandażach. Wyraźnie wzruszeni król Filip VI i królowa Letycja przez prawie godzinę składali kondolencje bliskim ofiar, ściskając ich dłonie i obejmując.

Huelva. Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji (29.01.2026)
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: Spanish Royal Household
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: EFE
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: EFE
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: EFE
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Pogrzeb ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji
Źródło: EFE

Katastrofa kolejowa w Andaluzji

Do katastrofy kolejowej w andaluzyjskim Adamuz doszło 18 stycznia. Pociąg przewoźnika Iryo jechał z Malagi do Madrytu. Jego ostatnie wagony wypadły z szyn, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał pociąg przewoźnika Renfe z Madrytu do Huelvy, i który w rezultacie również się wykoleił. W obu maszynach znajdowało się około 400 pasażerów.

Zdjęcie z miejsca katastrofy
Zdjęcie z miejsca katastrofy
Źródło: Susana Vera / Reuters / Forum

Hiszpański minister transportu Oscar Puente poinformował w tym tygodniu, że rodziny ofiar śmiertelnych katastrofy w Adamuz otrzymają w ciągu najbliższych trzech miesięcy po 210 tys. euro, z czego 72 tys. euro to pomoc zwolniona z podatku; pozostałe środki będą pochodzić z tytułu ubezpieczenia. Jak przekazał Puente, ranni otrzymają od 2,4 do 84 tys. euro, w zależności od stopnia odniesionych obrażeń.

Partia Ludowa (PP), największe ugrupowanie opozycyjne w kraju, nasiliła krytykę pod adresem rządu socjalistów po czterech wypadkach na kolei w ciągu ostatniego tygodnia, domagając się dymisji ministra transportu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przedstawi 11 lutego w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, sprawozdanie dotyczące wypadków kolejowych z ubiegłego tygodnia. Szef rządu odmówił natomiast pojawienia się w Senacie, czego domagała się PP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
To miało być przyczyną katastrofy. Są wstępne ustalenia
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych w Katalonii.
Znów wypadek pociągu w Hiszpanii. Są ranni
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Media dotarły do zapisów czarnej skrzynki z kabiny maszynisty

Źródło: Reuters, El Pais, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Jose Manuel Vidal

