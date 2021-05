"Jeden z głównych europejskich capo handlujących heroiną" zatrzymany w Madrycie

W trakcie operacji pod kryptonimem "Nessun Dorma" hiszpańska policja zatrzymała w środę w Madrycie jednego z największych handlarzy narkotyków w Europie. Mężczyzna przybył do Hiszpanii z Holandii, aby sfinalizować sprzedaż dużego ładunku heroiny. Służby ujęły także część członków grupy, którą kierował i skonfiskowały 26 kilogramów narkotyków.

Jak wynika z policyjnego komunikatu, zatrzymany to "jeden z głównych europejskich capo handlujących heroiną", a jego grupa dostarczała narkotyki do licznych państw Europy. Mężczyzna, który na co dzień rezydował w Rotterdamie, regularnie krążył między Holandią, Hiszpanią oraz Turcją.