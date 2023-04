Hiszpania. Policja zatrzymała "jednego z najinteligentniejszych" przestępców po raz 172.

Hiszpańska grupa okradająca bankomaty oraz oddziały bankowe trafiła w ręce policji. Lider gangu, Jose Lopez Sanchez, to rekordzista pod względem liczby zatrzymań. Głównym obszarem aktywności przestępców była środkowa i wschodnia Hiszpania, w szczególności prowincje Madryt, Toledo i Walencja.

Hiszpańska policja rozbiła jedną z najgroźniejszych grup przestępczych okradających bankomaty oraz oddziały bankowe. Wśród zatrzymanych do poniedziałkowego popołudnia, jak podała w komunikacie policja, jest sześć osób, w tym poszukiwany od dwóch lat Jose Lopez Sanchez. Był on domniemanym hersztem bandy.

W przeszłości miał on na swoim koncie długą listę drobnych kradzieży, m.in. aut i zegarków, z których, jak podają media "wykręcał się", potrafiąc uzasadnić swoją niewinność lub jego występki interpretowane były przez sędziów za czyny o małej szkodliwości społecznej.

Lopez Sanchez to "jeden z najinteligentniejszych" przestępców w Hiszpanii, postępował tak, by unikać rozgłosu - twierdzi policja. To z kolei uczyniło z niego "mało groźną osobę" w oczach sędziów.