Hiszpańska policja rozbiła jeden z najbrutalniejszych szkockich gangów

W ramach międzynarodowej operacji aresztowano 14 osób w Hiszpanii, Szkocji, Indonezji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród zatrzymanych jest szef klanu, 45-letni Steven Lyons, wobec którego sąd w Maladze wydał Europejski Nakaz Aresztowania.

Grupa przestępcza działała na wybrzeżu Costa del Sol na południu Hiszpanii, skąd koordynowano znaczną część nielegalnej działalności na skalę globalną - poinformowała żandarmeria (Guardia Civil) w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Lyons został w środę przewieziony do Holandii, kilka dni po tym, jak został zatrzymany na Bali. Następnie ma trafić do Hiszpanii. Na lotnisku w Dubaju zatrzymano również jego partnerkę, zaangażowaną w działania organizacji.

Śledztwo wszczęte przez sąd w Maladze jest prowadzone przy współpracy między innymi ze szkocką policją, a także służbami tureckimi, brytyjskimi i amerykańskimi oraz Europolem.

Trzy dekady działalności przestępczej

Gang Lyonsów powstał w latach 90. XX wieku w szkockich dzielnicach Glasgow. Z lokalnej sieci przestępczej o charakterze rodzinnym przekształcił się w międzynarodową organizację przestępczą z oddziałami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji - przekazała "La Vanguardia".

Jednocześnie organizacja rozwinęła złożoną sieć prania pieniędzy, opartą na firmach-słupach i międzynarodowych transakcjach finansowych, zarządzając milionami euro pochodzącymi z handlu narkotykami.

Jej zdolność do jednoczesnego działania w kilku krajach - w tym w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Turcji - oraz do zawierania sojuszy z innymi dużymi sieciami przestępczymi ugruntowała pozycję gangu jako jednego z najważniejszych graczy we współczesnej europejskiej przestępczości zorganizowanej.

W 2006 roku, po konfrontacji w Glasgow, w której zginął członek rodziny, obecny przywódca klanu przeniósł się do Hiszpanii, gdzie przez pewien czas utrzymywał niski profil przestępczy. Później przeniósł się do Dubaju, gdzie osiedlił się i skąd kontynuował kierowanie operacjami i nawiązywanie sojuszy z innymi międzynarodowymi organizacjami przestępczymi.

