Policja uratowała 270 psów. "Tragiczne warunki, podcięte struny głosowe"

Piwnica, klatki, martwe psy

"Psy znajdowały się w piwnicy jednego z domów w tragicznych warunkach higienicznych i mieszkalnych. Część z nich miała podcięte struny głosowe, prawdopodobnie po to, by nie mogły głośno szczekać i zaalarmować sąsiadów, nieświadomych istnienia nielegalnej hodowli" - czytamy w oświadczeniu policji. Większość zwierząt była przetrzymywana w ciasnych klatkach. Piwnica, w której się znajdowały, była podzielona na trzy części - rozrodczą, dla psów przeznaczonych na sprzedaż i tych gotowych do rozrodu.