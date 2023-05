Wabili obietnicą kariery w modelingu, później zmuszali do prostytucji. Szesnastu aresztowanych

Madrycka policja poinformowała o rozbiciu dwóch gangów sutenerów, działających w stolicy Hiszpanii. W ramach akcji funkcjonariusze łącznie uwolnili 12 kobiet, które były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Część z nich wabiono obietnicą kariery w modelingu, inne zaś ściągano z Ameryki Południowej, przedstawiając im fałszywe oferty pracy.

17 maja hiszpańska policja poinformowała w mediach społecznościowych o "rozbiciu dwóch organizacji przestępczych, zajmujących się usługami seksualnymi i handlem narkotykami". Jak dodano, w ramach obu akcji łącznie "uwolniono 12 kobiet zmuszanych do prostytucji i aresztowano 16 podejrzanych". Obie grupy przestępcze działały na terenie Madrytu.

Pierwszy z rozbitych gangów wynajdywał swoje ofiary w madryckich klubach nocnych. Bawiącym się tam młodym Kolumbijkom obiecywano możliwość zrobienia kariery w modelingu. Kobiety te były później więzione pod stałym nadzorem monitoringu w kilku domach w dzielnicach Tetuán i Chamartín. Zmuszano je tam do całodobowej prostytucji, udziału w handlu narkotykami, a także tworzenia erotycznych treści, które następnie dystrybuowano w internecie.

Udawali, że prowadzą firmę odzieżową

Przestępcy wykorzystywali fakt, iż część z przetrzymywanych kobiet przebywała na terenie Hiszpanii z nieuregulowanym statusem imigranckim - zauważa hiszpański portal El Mundo. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku, po tym jak funkcjonariusze otrzymali powiadomienie o domniemanym przytrzymaniu nieletniej w jednym z domów w Madrycie. Otrzymane później drogą telefoniczną informacje wskazywały, że w budynku może być więzionych co najmniej sześć kobiet.

24 marca madrycka policja przeprowadziła zmasowaną akcję, w ramach której przeszukano cztery budynki w stolicy oraz trzy kolejne domy w pobliskim regionie Corredor del Henares. Skonfiskowano tam dużą ilość rozmaitych środków odurzających i wzmacniających popęd seksualny, lekarstw oraz materiałów do dystrybucji powyższych. Zabezpieczono również niemal 30 tysięcy euro w gotówce oraz dwa pojazdy, którymi - jak później ustalono - przewożono więzione kobiety, zmuszane do usług seksualnych, do domów klientów.