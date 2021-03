Narcosub do przerzutu narkotyków. Niecodzienne odkrycie w magazynie

Półzanurzalną łódź wykorzystywaną do przemytu narkotyków odkryli hiszpańscy policjanci w Maladze. We współpracy z Europolem i policją kilku innych krajów rozpracowali międzynarodowy gang handlarzy narkotykami działający na dwóch kontynentach.

Tajne laboratorium

W okolicy Barcelony odkryto tajne laboratorium do produkcji kokainy, zdolne wyprodukować do 750 kg narkotyku miesięcznie, i 12 tys. litrów różnych chemikaliów. Oprócz tego policja przechwyciła 22 tony podłoża kokosowego, nasączonego ponad 300 kg kokainy, przeznaczonego do wysłania do laboratorium.