Policja odnalazła ciało kobiety zaginionej od niemal dekady. Było w drewnianej skrzyni zamurowanej w ścianie

Kobieta została zamordowana przez swojego byłego partnera

Po zatrzymaniu Marco R. przyznał się policjantom, że to on zamordował Gagani prawie dekadę wcześniej. Wyjaśnił, że oblał jej ciało kwasem, a następnie zamurował je w ich mieszkaniu. Po przeprowadzeniu inspekcji lokalu, używając maszyny rentgenowskiej, policjanci wykryli drewnianą skrzynię między ścianami. Gdy ją wydobyto, okazało się, że znajdują się w niej ludzkie szczątki. Trafiły one do Instytutu Medycyny Prawnej celem ich identyfikacji, ale funkcjonariusze nie mają wątpliwości, że należą one do Gagani.