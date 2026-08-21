Świat Hiszpania planuje przeniesienie nieletnich migrantek z Ceuty. Media: dochodzi tam do przemocy seksualnej Oprac. Kuba Koprzywa |

Ceuta. Czerwony Krzyż rozdaje pomoc migrantom Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JALAL MORCHIDI/EPA/PAP

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W środowym oświadczeniu cytowanym przez telewizję Antena 3 hiszpańskie ministerstwo do spraw młodzieży i dzieci poinformowało, że plan przekazania wspólnotom autonomicznym nieletnich z Ceuty dotyczy 500 migrantek i wynika z "wyższej konieczności". Taką według resortu jest sytuacja, kiedy "dziecko nie ma rodziny, do której mogłoby wrócić".

Zamiar pilnego wysłania niepełnoletnich migrantek do kontynentalnej części Hiszpanii w środę potwierdziła dla publicznego radia RNE odpowiedzialna w rządzie Pedro Sancheza za resort migracji i zabezpieczenia społecznego Elma Saiz. Dodała, że pomiędzy wspólnoty autonomiczne kontynentalnej Hiszpanii zostałyby rozdzielone "dziewczynki, które w Ceucie są same, bez opieki dorosłych".

Media: w Ceucie dochodzi do przemocy seksualnej wobec nieletnich

Media tymczasem zwracają w ostatnim czasie uwagę na przemoc seksualną, do której ma dochodzić w hiszpańskiej eksklawie. "Źródła w służbie zdrowia potwierdziły, że Uniwersytecki Szpital w Ceucie w ciągu ostatniego tygodnia przyjął co najmniej pięć dziewczynek z powodu domniemanych gwałtów. Żadna z nich nie ma więcej niż 14 lat, a wszystkie dotarły do miasta z Maroka" - pisze Euronews w artykule opublikowanym niemal dwa tygodnie temu.

Rząd Hiszpanii chce przenieść z Ceuty kilkaset nieletnich migrantek Źródło zdjęcia: JALAL MORCHIDI/EPA/PAP

Portal zaznacza, że rzeczywista liczba ofiar może być wyższa, gdyż niektórzy poszkodowani nie złożyli zawiadomień. Z relacji, które opublikował Euronews, wynika, że ofiarą padają "nieletnie poniżej 14 lat, które pozostają na ulicy, bo w ośrodkach dla nieletnich nie ma wolnych miejsc".

Hiszpański dziennik "El Mundo" tydzień później pisze, że Gwardia Cywilna potwierdziła 15 przypadków gwałtów w Ceucie od momentu wybuchu kryzysu migracyjnego.

Reuters z kolei opisuje, że część kobiet, dla których nie ma miejsc w rządowym ośrodku dla migrantów, śpi pod gołym niebem, co potęguje zagrożenie i strach przed przemocą seksualną. Z relacji migrantek, z którymi rozmawiała agencja, wynika, że dochodzi tam do przemocy seksualnej. Według oświadczenia policji, które cytuje Reuters, do przestępstw dochodzi najczęściej na plaży i obszarach leśnych.

Szef władz regionalnych krytykuje plan rządu Hiszpanii

Plan hiszpańskiego rządu w środę skrytykował szef władz regionalnych Ceuty Juan Jesus Vivas. Zapowiedział, że ceutyjskie władze przekażą do Maroka wszystkich nielegalnych migrantów, którzy wdarli się do tego autonomicznego miasta pod koniec lipca. Dodał, że nie dopuści do tego, aby Ceuta stała się "platformą, dzięki której w sposób nielegalny trafiają ludzie na Półwysep Iberyjski".

Na plan rządu Hiszpanii nieprzychylnie patrzą też władze w Rabacie. Rząd Maroka kilkakrotnie już apelował do centrolewicowego gabinetu Sancheza o przekazanie temu krajowi dzieci, które przybyły do eksklawy podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie.

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się korzystając z bierności marokańskich służb granicznych około 80 tysięcy migrantów. W ciągu kolejnych dni zawróciło do Maroka 70 tysięcy osób. Pozarządowa organizacja Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 145 migrantów.