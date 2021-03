15-letnia następczyni tronu z pierwszą samodzielną wizytą

Księżniczka Eleonora odwiedziła w sobotę siedzibę Instytutu Cervantesa, instytucji powołanej do życia w 1991 roku w celu promowania hiszpańskiej kultury. Przed budynkiem Instytutu w Madrycie zebrała się grupa monarchistów trzymających baner z napisem "Eleonora to przyszłość". Gdy następczyni tronu wyszła z samochodu, rozległ się aplauz.

Księżna Asturii, jak oficjalnie brzmi jej tytuł, w czasie konferencji zapytała o pracowników Instytutu, którzy pracują poza granicami Hiszpanii i z powodu pandemii COVID-19 nie mogli wrócić do kraju, by spotkać się z bliskimi. - Chciałam wiedzieć, co u nich, czy udało im się powrócić do kraju – mówiła.