Tragedia w Melilli. Setki osób próbowały przeskoczyć ogrodzenie, są ofiary

Grupa ponad 1500 nielegalnych migrantów próbowała pokonać płoty graniczne w Melilli i przedostać się do Hiszpanii. Część z nich spadła z jednego ze zboczy w pobliżu ogrodzenia. Jak przekazały miejscowe władze, zginęło co najmniej 18 osób. Według mediów liczba ofiar może być większa.

Z szacunków mediów z Hiszpanii wynika, że ofiar wtargnięcia do enklawy tego kraju w Afryce Północnej może być zdecydowanie więcej, niż podają władze. Świadczyć o tym mają zdjęcia i filmy, które trafiły do sieci. Opublikowany m.in. na stronie dzienników "ABC" i "La Razon" materiał filmowy ukazuje kilkadziesiąt ciał zgromadzonych przez marokańskie służby bezpieczeństwa. Nagrać go miało Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka (AMDH).