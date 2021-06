"Ułaskawienie separatystów to cena polityczna, jaką płaci Sanchez za pozostanie u władzy"

"Łagodzenie sporu"

Według komentarzy mediów hiszpańskich premier Sanchez prawdopodobnie znajdzie wsparcie większości parlamentarnej dla przeforsowania aktu ułaskawienia i utrzymania poparcia partii separatystycznych, co mogłoby nastąpić latem. Opozycyjne prawicowe - PP, Vox i Ciudadanos - zapowiedziały, że jeżeli nastąpi akt ułaskawienia, to zaskarżą go do Sądu Najwyższego.