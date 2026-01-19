Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową Źródło: TVN24

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział hiszpański premier Pedro Sanchez. Dzień wcześniej w miejscowości Adamuz w prowincji Kordoba - w odległości około 200 kilometrów na północ od Malagi - doszło do tragicznego wypadku. Wykolejeniu uległy dwa pociągi - przewoźników Iryo i Renfe. Co najmniej 39 osób zginęło, a 152 jest rannych.

- Jest to dzień bólu dla całej Hiszpanii, dla całego naszego kraju. Nasze myśli są ze wszystkimi ofiarami, wszystkimi krewnymi ofiar - powiedział Sanchez.

Premier poinformował również, od północy rozpocznie się trzydniowa żałoba narodowa.

Więcej szczegółów wkrótce.

