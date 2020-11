"Ziemniaczana głowa z Palencii". Kolejna nieudana renowacja w Hiszpanii

"Większa zbrodnia została popełniona przez osobę, która to zleciła"

Stwierdził, że Palencia ma teraz atrakcję, która może konkurować ze słynną renowacją fresku przestawiającego Chrystusa autorstwa Eliasa Garcii Martineza. Fresk obiegł światowe media osiem lat temu po tym, jak nieudanej renowacji poddała go parafianka z miasta Borja, również w Hiszpanii.

"Jestem pewien, że ktokolwiek to zrobił, dostał za to zapłatę" - napisał Guzman. "Ale większa zbrodnia została popełniona przez osobę, która to zleciła, a następnie próbowała postępować tak, jakby nic się nie stało" - dodał. W internecie rzeźba zyskała przydomek "ziemniaczanej głowy z Palencii".