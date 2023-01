Miał wysyłać listy z ładunkami wybuchowymi do różnych instytucji. Zatrzymano 74-letniego emeryta

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obchodzi w środę 45. urodziny. Z tej okazji jego żona Ołena zamieściła wyjątkowy wpis w mediach społecznościowych. "Życzę ci, żebyś miał więcej powodów do uśmiechu. A ty wiesz, co jest do tego potrzebne. My wszyscy wiemy" - zwróciła się do swojego męża pierwsza dama Ukrainy.