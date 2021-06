"Kanibal z Ventas" usłyszał wyrok

Obrona argumentowała w trakcie procesu, że "w momencie zabójstwa Alberto Sanchez Gomez miał epizod psychotyczny". Jednak według wyroku opublikowanego we wtorek przez agencję Europa Press "mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa", które miało miejsce w lutym 2019 roku.

Sąd skazał go na 15 lat więzienia za morderstwo i 5 miesięcy pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok - podaje BBC. Orzekł też karę odszkodowania w wysokości 60 tysięcy euro dla drugiego syna zamordowanej kobiety.

Zabił matkę i zjadł jej zwłoki

- Zaczęliśmy pukać do drzwi. Młody człowiek otworzył je lekko, ale zostawił zapięty łańcuszek. Nalegaliśmy, żeby wpuścił nas do środka. Wtedy otworzył drzwi na oścież i pobiegł na koniec korytarza. Gdy wrócił, zapytaliśmy go o jego matkę. Powiedział nam, że znajduje się w środku i że nie żyje - relacjonował jeden z policjantów, który brał udział w aresztowaniu mężczyzny. Funkcjonariusze przeszukali dom. Fragmenty ciała kobiety znaleźli w różnych miejscach, w tym w jej łóżku, a także w zamrażarce.