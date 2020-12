"Jedność Hiszpanii jest w niebezpieczeństwie". Byli wojskowi biją na alarm

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>> W ostatnim orędziu wojskowi w stanie spoczynku podkreślili, że nie mają nic wspólnego ze sprawą, która jest szeroko komentowana w Hiszpanii, z opiniami grupy rozmawiającej na prywatnym czacie. W czwartek media poinformowały, że hiszpańskie służby przechwyciły rozmowy na komunikatorze WhatsApp, w których byli wojskowi mówili o możliwości wywołania buntu w armii i doprowadzenia do zamachu stanu. Ministerstwo obrony złożyło w tej sprawie doniesienie do sądu w Madrycie. W sobotnim orędziu wojskowi wyrazili jednak "ten sam niepokój" co ponad 70-osobowa grupa emerytowanych generałów sił powietrznych i lądowych w listach skierowanych w listopadzie do Parlamentu Europejskiego i do króla Hiszpanii. Autorzy listów przestrzegali przed "dezintegracją jedności narodowej pod rządami wspieranej przez separatystów koalicji socjalistyczno-komunistycznej".