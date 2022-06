Tragedia w Melilli. Setki osób próbowały przeskoczyć ogrodzenie, są ofiary

Około dwóch tysięcy migrantów próbowało nielegalnie dostać się na teren Hiszpanii, szturmując granicę między Marokiem a Melillą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej. Wydarzeniom tym towarzyszył chaos, dochodziło do starć z służbami granicznymi. W wyniku zadeptania lub upadku z ogrodzenia życie straciły 23 osoby - podają marokańskie władze, choć organizacje praw człowieka szacują, że ofiar śmiertelnych może być więcej.

Pięciu nielegalnych migrantów zginęło przy próbie przedostania się do Melilli

Hiszpański dziennik "La Razon" donosił wcześniej, że łączna liczba ofiar piątkowej tragedii w Melilli wynosi co najmniej 50, z których pięć to funkcjonariusze marokańskich sił bezpieczeństwa oraz żołnierze pilnujący granicy z Hiszpanią.

Grupa migrantów próbowała przedostać się do Hiszpanii

Do tragedii doszło rano, kiedy grupa około dwóch tysięcy migrantów próbowała nielegalnie przedostać się przez płoty graniczne do eksklawy Melili, bijąc przy tym strażników granicznych. Ponad 130 Afrykańczykom udało się wedrzeć do hiszpańskiego miasta.