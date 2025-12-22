Logo strona główna
Świat

Miliardy w puli, miliony do wygrania. Za nami losowanie loterii bożonarodzeniowej

Pracownicy kiosku, którzy sprzedali zwycięskie kupony dla trzeciej i piątej nagrody w Oviedo
Hiszpania. Loteria bożonarodzeniowa "El Gordo"
Źródło: Reuters
W poniedziałek w Hiszpanii odbyło się losowanie w tradycyjnej loterii bożonarodzeniowej. Maksymalna wygrana, znana jako "El Gordo" to aż 4 miliony euro. Jak jednak zauważają hiszpańskie media, "Gruba" nagroda z roku na rok staje się coraz chudsza z powodu rosnących cen.

W poniedziałek rano oczy całej Hiszpanii zwróciły się w stronę Teatro Real w Madrycie. Tam właśnie o godz. 9:00 rozpoczęło się coroczne losowanie w najważniejszej loterii w kraju, bożonarodzeniowej Loteria de Navidad. Łączna suma nagród to ponad 2,77 mld euro (11,70 mld zł). Główna nagroda, znana jako "El Gordo" (od "grubej" nagrody) wynosi 4 mln euro (16,8 mln zł). W loterii są też inne, niższe wygrane - najniższa to tysiąc euro (4,2 tys. zł). W poniedziałek zwycięskie liczby, jak co roku, wyśpiewały dzieci z jednej z najstarszych szkół w stolicy, Colegio de San Ildefonso. W tym roku są to: 7-9-4-3-2.

Pracownica kiosku w Madrycie, która sprzedała kupony na główną nagrodę El Gordo
Pracownica kiosku w Madrycie, która sprzedała kupony na główną nagrodę El Gordo
Źródło: PAP/EPA/FERNANDO VILLAR

Zwycięzców może być kilku, ponieważ te same numery mogą być sprzedawane kilkukrotnie w różnych częściach kraju - wówczas muszą oni podzielić się nagrodą. Co więcej, od wysokich nagród trzeba zapłacić 20-procentowy podatek.

Najmodniejsza choinka 2025? Trend, który zaskoczy wielu
Dowiedz się więcej:

Najmodniejsza choinka 2025? Trend, który zaskoczy wielu

Kultura i styl

El Gordo. Więcej niż loteria

Tradycja organizowania loterii bożonarodzeniowej w Hiszpanii sięga 1812 roku, co czyni ją jedną z najstarszych na świecie. Przeprowadzano ją nawet w czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936-1939 i dyktatury generała Francisco Franco (1939-1975). Stała się więc tradycją i czymś więcej niż tylko loterią - jest jednym z głównych wydarzeń w okresie świątecznym w Hiszpanii. Losowanie, które może odmienić czyjeś życie, transmitowane jest w telewizji co roku 22 grudnia i śledzą je miliony ludzi.

Losy nie są tanie - koszt jednego to 200 euro (ok. 840 zł), ale sprzedaje się również "decimos", czyli jedną dziesiątą losu, której koszt wynosi to 20 euro. Wówczas, w przypadku trafienia zwycięskiej liczby, główna wygrana wynosi wówczas 400 tys. euro.

Zwycięzcy czwartej nagrody w loterii bożonarodzeniowej w Toledo
Zwycięzcy czwartej nagrody w loterii bożonarodzeniowej w Toledo
Źródło: PAP/EPA/Ismael Herrero

Coraz chudsza nagroda

Jak piszą hiszpańskie media, "Gruba" nagroda z roku na rok staje się "coraz chudsza", w obliczu rosnących cen. "Nie jest tym, czym był kiedyś" - ocenia dziennik "El Pais", analizując, co obecnie można kupić za wygraną.

Głównym odniesieniem w hiszpańskiej prasie z reguły są ceny mieszkań. Za zwycięskie "decimo" można - po odliczeniu podatków - otrzymać niecałe 330 tys. euro (prawie 1,4 mln złotych). Jak podaje portal publicznego nadawcy RTVE, nie wystarczy to na 90-metrowe mieszkanie w Madrycie czy na Balearach, choć w Estremadurze na zachodzie Hiszpanii można byłoby kupić nawet trzy.

"El Pais" pisze, że losowanie świąteczne nie przyciąga już tak wielu młodych Hiszpanów, dla których koszt kuponu jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do niepewnej wygranej, która w najlepszym wypadku i tak nie pozwoli na zakup mieszkania w wielu częściach kraju.

Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ELOY ALONSO

HiszpaniaLoteria
