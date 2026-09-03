Świat Płynęli drewnianą łodzią z Afryki na Wyspy Kanaryjskie. Kilkadziesiąt osób nie żyje Oprac. Kuba Koprzywa |

Akcja ratunkowa łodzi z migrantami w okolicach hiszpańskiej wyspy Gran Canaria Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Łódź typu "cayuco" (tradycyjna długa drewniana łódź rybacka, wykorzystywana między innymi w Senegalu i Gambii) dryfowała w środę około 120 kilometrów na południe od wyspy Gran Canaria, kiedy została zauważona przez załogę samolotu hiszpańskiej morskiej służby ratunkowej. Jak przekazała EFE, gdy w nocy ze środy na czwartek ratownicy dotarli do łodzi, było na niej jedynie 45 ocalałych osób oraz pięć ciał.

Akcja służb na łodzi z migrantami Źródło zdjęcia: Reuters

Zgodnie z oznaczeniami na jednostce oraz relacjami rozbitków, łódź wyruszyła na Wyspy Kanaryjskie z Gambii ze 128 pasażerami około 26 dni temu.

Raport władz Hiszpanii w sprawie migracji

Hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podkreśliło w ostatnim raporcie dotyczącym nielegalnej migracji do Hiszpanii, że w tym roku, nie uwzględniając niekontrolowanego napływu do Ceuty i Melilli ponad 70 tysięcy migrantów pod koniec lipca, zaobserwowano istotną zmianę w tendencjach dotyczących kierunków nieuregulowanej migracji do tego kraju. Na czołowych miejscach znajdują się obecnie eksklawy w Afryce: Ceuta i Melilla, a na trzecim Wyspy Kanaryjskie, zajmujące dotychczas pierwsza pozycję.

Na Wyspach Kanaryjskich od początku roku do 15 sierpnia odnotowano 4,8 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy w porównaniu z 11 883 w tym samym okresie ubiegłego roku. Oznacza to spadek o prawie 60 procent.

Większość migrantów, 14 411 osób, dotarła do Hiszpanii (nie tylko na Wyspy Kanaryjskie) drogą morską na pokładach 599 prowizorycznych jednostek pływających.