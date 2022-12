Przesyłki z materiałem wybuchowym. Tym razem adresatem była hiszpańska baza lotnicza

Do bazy hiszpańskich sił powietrznych w Torrejon de Ardoz pod Madrytem wysłano kopertę, która zawierała ładunek wybuchowy - poinformowało w czwartek hiszpańskie ministerstwo obrony. Przesyłka została zabezpieczona przez ochronę obiektu. Dzień wcześniej listy-bomby wysłano do ambasady Ukrainy w Hiszpanii oraz firmy zbrojeniowej Instalaza w hiszpańskiej Saragossie, produkującej broń m.in. dla wojska ukraińskiego.

Po prześwietleniu koperty przez skaner rentgenowski oficerowie hiszpańskich sił zbrojnych zauważyli, że zawiera ona "mechanizm" - poinformował resort. Jak dodano, przesyłka była zaadresowana do centrum satelitarnego bazy lotniczej w Torrejon de Ardoz.

Wcześniej listy-bomby wysłano do ambasady Ukrainy w Hiszpanii oraz firmy zbrojeniowej Instalaza. Hiszpańska policja bada wszystkie trzy przesyłki, by ustalić ich pochodzenie i stwierdzić, czy są ze sobą powiązane. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest, biorąc pod uwagę niewielkie odstępy czasu między tymi zdarzeniami - pisze "El Mundo". Hiszpańskie służby obawiają się, że "wybuchowych przesyłek" może być więcej.