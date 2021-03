"Bardzo przykre" zachowanie hiszpańskich księżniczek

Hiszpańskie księżniczki Elena i Cristina zostały zaszczepione przeciw COVID-19 podczas wizyty u swojego ojca, byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa w Abu Zabi. Jak doniosły hiszpańskie media, także były monarcha otrzymał szczepienie chińskim preparatem Sinopharm. - To kolejna informacja, która przyczynia się do dyskredytacji monarchii – skomentowała hiszpańska minister równości Irene Montero.

Doniesienia te we wspólnym oświadczeniu przekazanym gazecie "El Mundo" potwierdziły siostry króla Filipa VI. Jak tłumaczyły, by otrzymać zaświadczenie, które pozwoliłoby im na regularne odwiedziny ojca, zaoferowano im szczepienia, które przyjęły. "Gdyby nie te okoliczności, czekałybyśmy na naszą kolej do szczepienia w Hiszpanii" – dodały.