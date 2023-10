Księżniczka Eleonora kończy 18 lat. Pokazano wyjątkowe zdjęcia następczyni tronu

Księżniczka Eleonora kończy 18 lat

W maju księżniczka ukończyła szkołę z internatem UWC Atlantic w Walii, gdzie przygotowywała się do matury międzynarodowej. Jeden z nauczycieli chwalił wówczas jej "niezachwianą pasję do nauki, rozumienia ludzi i odkrywania różnych perspektyw", ale także jej poczucie humoru. Księżniczka we wrześniu tego roku rozpoczęła trzyletni kurs z zakresu wojskowości. W pierwszym roku należy do grona słuchaczy Głównej Akademii Wojskowej w Saragossie, a kolejne dwa lata spędzi w akademiach wojskowych hiszpańskiej armii w Pontevedra i San Javier, gdzie znajdują się uczelnie marynarki wojennej oraz sił powietrznych.