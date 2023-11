Turyści wracają z Hiszpanii z kryptosporydiozą. Do zakażeń dochodzi najczęściej na basenach

Setki europejskich turystów wracających z Hiszpanii zaraziło się na wakacjach kryptosporydiozą. To wywoływana przez pierwotniaki choroba jelitowa, powodująca między innymi dolegliwości układu pokarmowego.

Kryptosporydioza to pasożytnicza choroba jelitowa wywoływana przez pierwotniaka Cryptosporidium parvum, która może objawiać się między innymi silną biegunką, bólami brzucha, nudnościami i gorączką. Może też powodować odwodnienie. Szczególnie niebezpieczna jest dla małych dzieci, osób starszych oraz tych z obniżoną odpornością. Źródłem zakażenia kryptosporydiozą wśród urlopowiczów jest najczęściej woda pitna oraz woda w basenach hotelowych lub innych zbiornikach służących do rekreacji, np. w parkach wodnych.

Turyści wracają z Hiszpanii z chorobą jelitową

W ciągu ostatnich tygodni chorobę stwierdzono u ponad 600 turystów z Wielkiej Brytanii i Irlandii , którzy spędzili wakacje w Hiszpanii - poinformowało Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Według władz irlandzkich jednym ze źródeł zakażeń były obiekty w popularnym nadmorskim kurorcie Salou w Katalonii. Służby zdrowia Irlandii zaleciły turystom m.in. unikanie dodawania lodu do napojów, upewnianie się, czy woda z kranu jest zdatna do picia i niekorzystanie z wątpliwych pod względem czystości basenów hotelowych. Zalecono także częste mycie rąk.

- Baseny i parki wodne są częstym źródłem zakażeń, ale fakt, że do nich dochodzi, jest bardziej związany z higieną części osób, które z nich korzystają, niż z czystością tych miejsc, ponieważ podlegają one surowym przepisom - zauważył w rozmowie z "El Pais" Jacob Lorenzo-Morales, dyrektor Instytutu Chorób Tropikalnych i Zdrowia Publicznego Wysp Kanaryjskich na Uniwersytecie La Laguna. Według niego problemem jest np., gdy ktoś nie zachowuje czystości po wizycie w toalecie albo po wystąpieniu u siebie biegunki korzysta z basenu w czasie krótszym niż zalecane 14 dni. Może to bowiem sprzyjać rozprzestrzenianiu się pasożytów.