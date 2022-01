Rozpoczął się kongres europejskich partii prawicowych w Madrycie z udziałem Morawieckiego

W Madrycie rozpoczął się w sobotę rano kongres europejskich partii prawicowych. Konferencja odbywa się pod hasłem "Obronić Europę". W wydarzeniu zorganizowanym przez hiszpańską konserwatywną partię Vox bierze udział premier Polski Mateusz Morawiecki. Spotkanie w hiszpańskiej stolicy budzi kontrowersje nad Wisłą. W konferencji udział bierze m.in. Marine Le Pen, uznawana za przyjaciółkę Władimira Putina. Przewodniczący PO Donald Tusk ocenił, że "to spotkanie, de facto, antyukraińskiej międzynarodówki".

Uczestnicy sobotniego kongresu w trakcie porannej sesji mieli omawiać m.in. kwestie związane z działaniami niezbędnymi do poprawy sytuacji demograficznej w krajach Europy, polepszenia w nich kondycji przemysłu, a także zapewnienia niezależności energetycznej.

Tematy drugiej części wydarzenia organizowanego w stołecznym hotelu VP Plaza Espana Design przy Placu Hiszpańskim to m.in. zagadnienia dotyczące ochrony granic Unii Europejskiej przed masowym napływem nielegalnie przekraczających granice migrantów.

Uczestnicy kongresu o sytuacji na wschodzie Europy

Według relacji jednego z uczestników kongresu, premier Węgier Victor Orban w kontekście napięć między Rosją a Zachodem ocenił, że z Madrytu czy Paryża może trudniej dostrzec rozmiar niebezpieczeństwa, ale z perspektywy Węgier, Polski, czy państw bałtyckich jest to realne zagrożenie.

Z kolej szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen miała stwierdzić, że Unia stoi za bardzo z boku konfliktu z Rosją. I podkreślała że Francja chce doprowadzić do deeskalacji napięć na wschodniej flance NATO/UE.

Holender Rob Roos mówił o wysokich cenach energii w Europie i - jak przekazało źródło PAP - winił za to dyrektywy europejskie; wyraził opinie, że Fit for 55 jest szkodliwy.

Źródło PAP przekazało też, że Aurelian Pavelescu z Rumunii mówił o ataku upolitycznionych sędziów na polską i rumuńską konstytucję i o tym, że zagraża to stabilności Unii.

Głosy krytyki

Spotkanie w Madrycie budzi kontrowersje. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk , komentując w czwartek doniesienia o udziale w rozmowach szefa polskiego rządu, ocenił, że "to spotkanie, de facto, antyukraińskiej międzynarodówki". Apelował, by Morawiecki natychmiast podjął decyzję o nieuczestniczeniu w tym spotkaniu.

Doniesienia o spotkaniu liderów skrajnie prawicowych ugrupowań komentowali w czwartek goście programu "Tak jest" w TVN24. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal powiedział , że Morawiecki "nie powinien tam jechać i się pokazywać w tym towarzystwie, bo to jest wzmacnianie, autoryzowanie, dodawanie jakiegoś fałszywego wdzięku grupie polityków, którzy oficjalnie popierają rosyjskie stanowisko".

Fogiel: nie wiem, kto jest przyjacielem Putina

- Nie znam przyjaciół pana Putina, nie wiem, kto jest jego przyjacielem czy przyjaciółką - powiedział w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel na uwagę dziennikarza TVN24, że na konferencji w Madrycie obecna będzie m.in. Marine Le Pen. - Odbywa się kolejna konferencja europejskich partii konserwatywnych i centroprawicowych. To jest to spotkanie, w którym my bierzemy udział - dodał.