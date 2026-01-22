Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg uderzył w dźwig, są ranni

Do wypadku doszło około południa w pobliżu Kartageny w Murcji. Hiszpański operator kolejowy Adif poinformował na platformie społecznościowej X, że na jednej z linii wstrzymano ruch z powodu "wtargnięcia w skrajnię infrastruktury dźwigu", który nie należy do operatora kolejowego". "El Pais" precyzuje, że pociąg uderzył w ramię dźwigu, które znalazło się obok torów. Pojazd (ze zdjęć wynika, że chodzi o szynobus) nie wypadł z torów, ani się nie wykoleił - powiedział Reutersowi rzecznik służb ratunkowych w południowo-wschodniej części Murcji. Nie podano innych szczegółów zdarzenia. "La Tribuna de Toledo" informuje, że w pociągu wybite zostały okna.
Według "El Pais" kilku pasażerów miało odnieść lekkie obrażenia. Portal dziennika pisze, że pomocy udzielono trzem osobom. Według "La Tribuna de Toledo" dwie osoby ranne przewieziono do szpitala Santa Lucía na badania. Jak informuje portal, w pojeździe znajdowało się 16 osób, pasażerom zapewniono transport alternatywny.
Lokalne media pokazują nagrania z miejsca wypadku:
Hiszpania. Seria wypadków na kolei
Tymczasem w Hiszpanii ciągle nie milkną echa niedzielnej katatastrofy w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe. Zginęły co najmniej 42 osoby. Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu "na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie".
We wtorek w Hiszpanii doszło do innej katastrofy kolejowej. W okolicach Barcelony w pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało 37 pasażerów, w tym czterech ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń.
