Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg uderzył w dźwig, są ranni

Co wiemy o katastrofie kolejowej w Hiszpanii? Sebastian Napieraj podsumował najważniejsze informacje Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło około południa w pobliżu Kartageny w Murcji. Hiszpański operator kolejowy Adif poinformował na platformie społecznościowej X, że na jednej z linii wstrzymano ruch z powodu "wtargnięcia w skrajnię infrastruktury dźwigu", który nie należy do operatora kolejowego". "El Pais" precyzuje, że pociąg uderzył w ramię dźwigu, które znalazło się obok torów. Pojazd (ze zdjęć wynika, że chodzi o szynobus) nie wypadł z torów, ani się nie wykoleił - powiedział Reutersowi rzecznik służb ratunkowych w południowo-wschodniej części Murcji. Nie podano innych szczegółów zdarzenia. "La Tribuna de Toledo" informuje, że w pociągu wybite zostały okna.

Według "El Pais" kilku pasażerów miało odnieść lekkie obrażenia. Portal dziennika pisze, że pomocy udzielono trzem osobom. Według "La Tribuna de Toledo" dwie osoby ranne przewieziono do szpitala Santa Lucía na badania. Jak informuje portal, w pojeździe znajdowało się 16 osób, pasażerom zapewniono transport alternatywny.

Lokalne media pokazują nagrania z miejsca wypadku:

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026 Rozwiń

Hiszpania. Seria wypadków na kolei

Tymczasem w Hiszpanii ciągle nie milkną echa niedzielnej katatastrofy w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe. Zginęły co najmniej 42 osoby. Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu "na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie".

Trwa dochodzenie po niedzielnej katastrofie w hiszpańskim Adamuz Źródło: PAP/EPA/J.J. Guillen

We wtorek w Hiszpanii doszło do innej katastrofy kolejowej. W okolicach Barcelony w pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało 37 pasażerów, w tym czterech ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

Dowiedz się więcej: Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny