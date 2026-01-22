Logo strona główna
Świat

Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Pociąg uderzył w dźwig, są ranni

Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych
Co wiemy o katastrofie kolejowej w Hiszpanii? Sebastian Napieraj podsumował najważniejsze informacje
Źródło: TVN24
Kolejny wypadek z udziałem pociągu w Hiszpanii. Jak podaje Reuters skład podmiejski zderzył się z dźwigiem w południowo-wschodniej części kraju. Media, powołując się na regionalne służby ratunkowe informują, że kilku pasażerów miało odnieść lekkie obrażenia.

Do wypadku doszło około południa w pobliżu Kartageny w Murcji. Hiszpański operator kolejowy Adif poinformował na platformie społecznościowej X, że na jednej z linii wstrzymano ruch z powodu "wtargnięcia w skrajnię infrastruktury dźwigu", który nie należy do operatora kolejowego". "El Pais" precyzuje, że pociąg uderzył w ramię dźwigu, które znalazło się obok torów. Pojazd (ze zdjęć wynika, że chodzi o szynobus) nie wypadł z torów, ani się nie wykoleił - powiedział Reutersowi rzecznik służb ratunkowych w południowo-wschodniej części Murcji. Nie podano innych szczegółów zdarzenia. "La Tribuna de Toledo" informuje, że w pociągu wybite zostały okna.

Według "El Pais" kilku pasażerów miało odnieść lekkie obrażenia. Portal dziennika pisze, że pomocy udzielono trzem osobom. Według "La Tribuna de Toledo" dwie osoby ranne przewieziono do szpitala Santa Lucía na badania. Jak informuje portal, w pojeździe znajdowało się 16 osób, pasażerom zapewniono transport alternatywny.

Lokalne media pokazują nagrania z miejsca wypadku:

Hiszpania. Seria wypadków na kolei

Tymczasem w Hiszpanii ciągle nie milkną echa niedzielnej katatastrofy w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe. Zginęły co najmniej 42 osoby. Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu "na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie".

Trwa dochodzenie po niedzielnej katastrofie w hiszpańskim Adamuz
Trwa dochodzenie po niedzielnej katastrofie w hiszpańskim Adamuz
Źródło: PAP/EPA/J.J. Guillen

We wtorek w Hiszpanii doszło do innej katastrofy kolejowej. W okolicach Barcelony w pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało 37 pasażerów, w tym czterech ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny
Dowiedz się więcej:

Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny

Autorka/Autor: am

Źródło: Reuters, El Pais, La Tribuna de Toledo

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA

Kolej, Hiszpania, Wypadek
