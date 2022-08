Przeszła operację piersi, liposukcję i przeszczep tłuszczu. Zmarła po miesiącach walki z "mięsożerną chorobą"

Silvia Idalia Serrano poddała się 29 kwietnia potrójnej operacji w klinice CEME (Centro Europeo Médico Estético) w Madrycie. Zoperowano jej piersi, wykonano liposukcję i przeniesiono tkankę tłuszczową na pośladki. U kobiety rozwinęła się jednak "rzadka i zagrażająca życiu infekcja" martwiczego zapalenia powięzi i około tydzień później, 6 maja, 34-latka musiała zostać przewieziona do Szpitala Uniwersyteckiego La Paz w stolicy Hiszpanii.

Martwicze zapalenie powięzi (ang. necrotizing fasciitis, NF) - popularnie nazywane "chorobą mięsożerną" - to infekcja bakteryjna, która w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do rozleglej martwicy skóry, tkanek podskórnych i przedziałów powięziowych.

Trwa dochodzenie. Apel prawniczki

Mar de La Loma, prawniczka reprezentująca rodzinę zmarłej, powiedział, że "bardziej niż kiedykolwiek powinno być przeprowadzone rygorystyczne śledztwo dotyczące praktyk kliniki CEME". Oceniła, że poddane badaniu miałoby być "nie tyle to, co wydarzyło się na sali operacyjnej, co prowadzona opieka pooperacyjna".