Świat Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Co wiemy o katastrofie kolejowej Adam Styczek |

Co najmniej 68 ofiar zderzenia pociągów. Relacja korespondenta TVN24 Źródło wideo: TVN24; Reuters Źródło zdj. gł.: ISMAEL HERRERO/PAP/EPA

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Dwa pociągi dużych prędkości zderzyły się w Hiszpanii. Do wypadku doszło krótko przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. W zdarzeniu brały udział pociągi dużych prędkości - AVE oraz Iryo. Obydwa jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.

Władze regionu poinformowały, że zginęło 68 osób. Zastrzegają, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć.

Premier Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/PAP/EPA

Przyczyna katastrofy kolejowej w Hiszpanii

Hiszpański minister transportu Oscar Puente przekazał, że "około godz. 8.30 system kontroli automatycznego sterowania pociągami na stacji Urta padł w wyniku błędu komunikacyjnego w trzech komputerach sieci i na odcinku 63 km nie było systemu bezpieczeństwa automatycznego sterowania, co doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku".

W wyniku katastrofy kolejowej w Hiszpanii zginęło co najmniej 68 osób Źródło zdjęcia: CHEMA MOYA/PAP/EPA

Do zderzenia doszło, gdy szybki pociąg dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła. Dalej na torach stał drugi, zatrzymany, pociąg.

Relacje świadków katastrofy kolejowej pod Toledo

Hiszpańskie media cytowały relacje pasażerów obu pociągów. 54-letni Jesús Jerónimo powiedział w telefonicznej rozmowie z "El Pais", że był pasażerem pociągu AVE jadącego do Sewilli. Znajdował się w drugim wagonie. - Nagle poczułem bardzo silne przyspieszenie, a potem uderzyłem głową w fotel przede mną. Niektórych ludzi wyrzuciło z pociągu - opisał. - Było bardzo dużo rannych osób i w panice - relacjonował.

W tym samym pociągu znajdował się także Gonzalo, który rozmawiał z ABC. Jechał w wagonie szóstym i, jak stwierdził, był to pierwszy wagon, który pozostał na torach, bo wszystkie znajdujące się z przodu zjechały z nich. - To znaczy, tak naprawdę nawet nie odważyłem się spojrzeć, tylko rzuciłem okiem dookoła. Ogólnie rzecz biorąc, widziałem tylko zniszczoną górę metalu - relacjonował.

46-letni Sebastián Herrero jechał w siódmym wagonie pociągu Iryo. - 8:39 zatrzymaliśmy się i wydawało mi się to normalne, bo często jeżdżę pociągami (...). Około 8:51 czy 52 nagle wyrzuciło mnie w powietrze i uderzyłem w fotele naprzeciwko. To było potworne uderzenie - relacjonował, cytowany przez "El Mundo". - Kiedy pociąg się przewrócił, wiele osób miało złamane nosy, złamane ręce... Widzieliśmy dym, który zaczął wydobywać się ze wszystkich stron...

Reuters cytował Miguela, który także był pasażerem jednego z pociągów. - Usłyszeliśmy potężny ryk, naprawdę ogromny huk, który trwał około 10 sekund, jakby pociąg miał się wykoleić. Przez prawe okno widzieliśmy rozbity pociąg, to musiał być ten drugi - powiedział w rozmowie z radiem COPE.

Reakcja polskich polityków na zderzenie pociągów

Prezydent Karol Nawrocki napisał w środę, że z "głębokim smutkiem" przyjął informację o katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał prezydent na X.

I was deeply saddened to learn of the tragic train crash in Spain, in which so many people lost their lives.



On behalf of the Polish people and on my own behalf, I offer my deepest condolences to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a speedy… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Dziś napłynęły z Hiszpanii naprawdę druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - oznajmił premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, "w tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim".

Truly devastating news from Spain today. I extend my deepest condolences to the families who have lost their loved ones and wish for a swift recovery of those injured. All Poles are with the Spanish people in this terrible time. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że "jest głęboko zasmucony" tragicznym wypadkiem kolejowym w Hiszpanii oraz kieruje do rodzin i bliskich ofiar szczere kondolencje. "Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.

🇵🇱🇪🇸 Deeply saddened by the tragic train accident in Spain.

My heartfelt condolences go out to the families and loved ones of the victims. I wish all those injured a swift recovery.

In these difficult moments, Poland stands in solidarity with Spain and its people. We stand with… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia.@oscar_puente_ - w tych bolesnych chwilach proszę przyjąć wyrazy solidarności i wsparcia… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X