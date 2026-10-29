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Świat

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Co wiemy o katastrofie kolejowej

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Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
Co najmniej 68 ofiar zderzenia pociągów. Relacja korespondenta TVN24
Źródło wideo: TVN24; Reuters
Źródło zdj. gł.: ISMAEL HERRERO/PAP/EPA
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Co najmniej 68 osób zginęło w środę, gdy hiszpański pociąg ekspresowy dużej prędkości uderzył w stojący skład. Jest to już druga w tym roku katastrofa kolejowa w Hiszpanii, a zarazem najbardziej tragiczny wypadek tego typu w Europie od 2013 roku. Oto, co wiemy o wypadku, do którego doszło pod Toledo.

Dwa pociągi dużych prędkości zderzyły się w Hiszpanii. Do wypadku doszło krótko przed godziną 9 między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. W zdarzeniu brały udział pociągi dużych prędkości - AVE oraz Iryo. Obydwa jechały z Madrytu w kierunku Sewilli.

Władze regionu poinformowały, że zginęło 68 osób. Zastrzegają, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć.

Premier Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
Pod Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości
Źródło zdjęcia: ISMAEL HERRERO/PAP/EPA

Przyczyna katastrofy kolejowej w Hiszpanii

Hiszpański minister transportu Oscar Puente przekazał, że "około godz. 8.30 system kontroli automatycznego sterowania pociągami na stacji Urta padł w wyniku błędu komunikacyjnego w trzech komputerach sieci i na odcinku 63 km nie było systemu bezpieczeństwa automatycznego sterowania, co doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku".

W wyniku katastrofy kolejowej w Hiszpanii zginęło co najmniej 68 osób
W wyniku katastrofy kolejowej w Hiszpanii zginęło co najmniej 68 osób
Źródło zdjęcia: CHEMA MOYA/PAP/EPA

Do zderzenia doszło, gdy szybki pociąg dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła. Dalej na torach stał drugi, zatrzymany, pociąg.

Relacje świadków katastrofy kolejowej pod Toledo

Hiszpańskie media cytowały relacje pasażerów obu pociągów. 54-letni Jesús Jerónimo powiedział w telefonicznej rozmowie z "El Pais", że był pasażerem pociągu AVE jadącego do Sewilli. Znajdował się w drugim wagonie. - Nagle poczułem bardzo silne przyspieszenie, a potem uderzyłem głową w fotel przede mną. Niektórych ludzi wyrzuciło z pociągu - opisał. - Było bardzo dużo rannych osób i w panice - relacjonował.

W tym samym pociągu znajdował się także Gonzalo, który rozmawiał z ABC. Jechał w wagonie szóstym i, jak stwierdził, był to pierwszy wagon, który pozostał na torach, bo wszystkie znajdujące się z przodu zjechały z nich. - To znaczy, tak naprawdę nawet nie odważyłem się spojrzeć, tylko rzuciłem okiem dookoła. Ogólnie rzecz biorąc, widziałem tylko zniszczoną górę metalu - relacjonował.

46-letni Sebastián Herrero jechał w siódmym wagonie pociągu Iryo. - 8:39 zatrzymaliśmy się i wydawało mi się to normalne, bo często jeżdżę pociągami (...). Około 8:51 czy 52 nagle wyrzuciło mnie w powietrze i uderzyłem w fotele naprzeciwko. To było potworne uderzenie - relacjonował, cytowany przez "El Mundo". - Kiedy pociąg się przewrócił, wiele osób miało złamane nosy, złamane ręce... Widzieliśmy dym, który zaczął wydobywać się ze wszystkich stron...

Reuters cytował Miguela, który także był pasażerem jednego z pociągów. - Usłyszeliśmy potężny ryk, naprawdę ogromny huk, który trwał około 10 sekund, jakby pociąg miał się wykoleić. Przez prawe okno widzieliśmy rozbity pociąg, to musiał być ten drugi - powiedział w rozmowie z radiem COPE.

Reakcja polskich polityków na zderzenie pociągów

Prezydent Karol Nawrocki napisał w środę, że z "głębokim smutkiem" przyjął informację o katastrofie kolejowej w Hiszpanii. "W imieniu narodu polskiego i własnym składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał prezydent na X.

"Dziś napłynęły z Hiszpanii naprawdę druzgocące wieści. Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - oznajmił premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, "w tych trudnych chwilach wszyscy Polacy jednoczą się z narodem hiszpańskim".

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że "jest głęboko zasmucony" tragicznym wypadkiem kolejowym w Hiszpanii oraz kieruje do rodzin i bliskich ofiar szczere kondolencje. "Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. W tych trudnych chwilach Polska wyraża solidarność z Hiszpanią i jej mieszkańcami. Jesteśmy z wami" - dodał.

"Najgłębsze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego wypadku kolejowego w Hiszpanii. Moje myśli są również z osobami poszkodowanymi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Źródło: TVN24
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