"Wygląda na to, że próbował odzyskać telefon komórkowy". Ludzkie zwłoki w nodze posągu dinozaura

Katalońska policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono wielkiej figurze dinozaura w Santa Coloma de Gramenet pod Barceloną. Wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich. - To przypadkowa śmierć - ocenia policja.

Policja: nie było przemocy

Rzeczniczka regionalnej policji Mossos d'Esquadra, z którą rozmawiali dziennikarze brytyjskiego Guardiana, przekazała, że funkcjonariusze nie podejrzewają działania osób trzecich. - To przypadkowa śmierć, nie było przemocy - oceniła. - Mężczyzna dostał się do nogi posągu i tam utknął. Wygląda na to, że próbował odzyskać telefon komórkowy, który upuścił - opisała.