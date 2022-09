Juan Carlos weźmie udział w pogrzebie królowej Elżbiety II

W wydarzeniu tym Juanowi Carlosowi ma towarzyszyć jego małżonka, królowa Zofia. Para od sierpnia 2020 roku nie mieszka ze sobą po wyjeździe Burbona do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziennik "El Periodico" zauważa, że pogrzeb Elżbiety II będzie stanowił pierwszą od trzech lat okazję do uczestnictwa byłego króla Hiszpanii w wydarzeniu wspólnie ze swoim synem Filipem VI, aktualnym monarchą. Przybędzie on do Londynu w towarzystwie swojej żony, królowej Letycji.