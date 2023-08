Ponadto federacja zaczęła rozważać złożenie wniosków o wprowadzenie większej liczby znaków informujących o plażach dla nudystów czy o zorganizowanie kampanii uświadamiającej, która "mogłaby pomóc w budowaniu szacunku dla naturyzmu". - Nudyzm nie jest zakazany w Hiszpanii , można go uprawiać na każdej plaży - mówi cytowany przez brytyjski dziennik Segimon Rovira, szef Katalońskiej Federacji Naturystyczno-Nudystycznej. - Ale aby nie przeszkadzać ludziom, wolimy chodzić na plaże, które tradycyjnie są nudystyczne i gdzie większość ludzi jest naga. Chcemy, by ludzie to uszanowali - dodaje.

Media: "inwazja tekstylnych" na plażach nudystów

"Dyskryminacja" nudystów w Katalonii

Nudystów i naturystów irytować ma nie tylko coraz większa liczba turystów w ubraniach, ale również ich zachowanie, polegające między innymi na dzieleniu się zdjęciami i nagraniami wideo z plaż nudystów w sieci. - Ludzie, którzy są nadzy, nie chcą, by ich zdjęcia trafiały do mediów społecznościowych - podkreśla Rovira, zwracając uwagę, iż zdarza się, że osoby nagie, najczęściej kobiety, stają się obiektem drwin i lekceważących uwag ze strony ubranych plażowiczów. - Są więc dyskryminowane podwójnie: za to, że są nudystkami, i za to, że są kobietami - ocenia szef Katalońskiej Federacji Naturystyczno-Nudystycznej.