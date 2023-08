Niedaleko popularnego kurortu znaleziono ciało 39-letniej turystki. Mimo upału chodziła po górach

- Na ciele zmarłej nie zauważono żadnych śladów mogących świadczyć o tym, że padła ofiarą przemocy. Przyczynę śmierci będziemy znali po autopsji. Wykaże ona, czy zgon miał związek z upałem, co jest oczywiście jedną z możliwości - przekazało cytowane przez "Daily Mail" źródło powiązane z lokalną policją. Brytyjski dziennik zaznacza, że ciało 39-latki zostało znalezione kilka godzin po tym, jak na sąsiedniej Teneryfie zmarła 50-letnia turystka z Holandii , która zemdlała podczas pieszej wędrówki. Służby uważają, że do jej śmierci doprowadziły prawdopodobnie panujące w okolicy wysokie temperatury.

Hiszpania. Kolejna fala upałów

Upał daje się we znaki również mieszkańcom kontynentalnej części Hiszpanii. W wielu masowo odwiedzanych przez przyjezdnych regionach kraju pod koniec ubiegłego tygodnia termometry pokazywały temperaturę rzędu ponad 40 stopni Celsjusza. Najcieplej było w Walencji i Andaluzji, gdzie odnotowano 44 st. C. W związku z trzecią w tym roku falą upałów w obu regionach obowiązują czerwone alerty meteorologiczne. W Andaluzji związki zawodowe wezwały nawet regionalną inspekcję pracy do większej ochrony osób zmuszonych do pracy poza budynkami, na przykład listonoszy i kurierów.