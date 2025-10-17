Gdzie jest Picasso? Ruszył w drogę i nie dojechał

Aukcja dzieła Pabla Picassa w Hongkongu Źródło: Reuters Archive

Niewielkich rozmiarów, bo mierzący niespełna 13 na 10 centymetrów obraz, miał w piątek, 3 października, dotrzeć wraz z 56 innymi dziełami na wystawę w Grenadzie. Kiedy jednak pracownicy Fundacji CajaGranada, organizującej wydarzenie, rozpakowali skrzynie zorientowali się, że zabrakło jednego z nich. "Martwa natura z gitarą", której wartość oszacowano na 600 tys. euro (2,5 mln zł) zaginęła.

Gdzie jest obraz Picassa?

Obraz Picassa wyruszył z domu prywatnego kolekcjonera, do którego należało dzieło i czekał na transport do miejsca docelowego w siedzibie firmy transportowej. Później miał opuścić Madryt z innymi obrazami. Jak zauważa hiszpański dziennik "El Pais", trasę Madryt-Grenada można pokonać samochodem w cztery godziny, nieco dłużej może zająć w przypadku większego pojazdu, jednak nie wydaje się, by wymagała długiej przerwy. Tymczasem pracownicy firmy, która przewoziła obraz, zatrzymali się na noc - 27 kilometrów od celu.

Według Fundacji CajaGranada, która zgłosiła incydent policji, kierownik wystawy powitał pracowników firmy transportowej po przyjeździe, a oni "przenieśli wszystkie dzieła z samochodu do windy i wprost na wystawę". Dostawę do siedziby rejestrował monitoring. Kierownik wystawy zauważył, że prace nie były odpowiednio uporządkowane ani opatrzone numerami, więc "nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej kontroli bez rozpakowania". Pracownicy fundacji sprawdzili, ile zdołali, nie mogąc ostatecznie zweryfikować, czy lista paczek zgadza się z oczekiwaną zawartością - piszą media.

Śledztwo w sprawie tego zaginięcia początkowo prowadzone było przez policję krajową w Madrycie - donosi "El Pais". Później sprawę przejął zespół dochodzeniowy z Grenady. Jak informują śledczy, wciąż nikogo w tej sprawie nie zatrzymano ani nie aresztowano. Służby skupiają się na ustaleniu daty zaginięcia dzieła.

Skradzione dzieła Picassa

Obrazy znanego artysty wielokrotnie padały łupem złodziei. W 1999 roku z jachtu saudyjskiego szejka we francuskiej miejscowości Antibes nad Morzem Śródziemnym skradziono "Portret Dory Maar". Dwadzieścia lat później odnalazł go holenderski detektyw Arthur Brand, nazywany "Indiana Jonesem świata sztuki". Wart 25 milionów euro obraz owinięty był w prześcieradła i worki na śmieci. Z kolei w 2012 roku z Galerii Narodowej w stolicy Grecji skradziony został obraz "Głowa kobiety". Udało się go odzyskać po dziewięciu latach.

