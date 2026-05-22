Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dwulatka zmarła w samochodzie. Ogłoszono dwudniową żałobę

|
dziecko fotelik samochod shutterstock_1194839185
Szpitale w Hiszpanii. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rada miasta Brion w północno-zachodniej Hiszpanii ogłosiła dwa dni żałoby po śmierci dwulatki, która zmarła w rozgrzanym samochodzie. Ojciec miał zapomnieć zawieźć dziecko do żłobka i pozostawił je w aucie, a sam poszedł do pracy - podają media.

Dziewczynka, której tożsamość nie została ujawniona, zmarła wskutek zatrzymania akcji serca w środę po południu - przekazał "Guardian". Dziecko miało spędzić kilka godzin w pojeździe w galicyjskim mieście Brion po tym, jak ojciec zapomniał je zawieźć do żłobka.

Zapomniał o żłobku?

Z doniesień medialnych wynika, że mężczyzna zawiózł wcześniej do szkoły starsze dziecko i planował odwieźć również młodszą pociechę, ale rozmowa telefoniczna "rozproszyła jego uwagę". Przez to - zamiast do żłobka - od razu ruszył do pracy. Alarm podniosła matka dwulatki, która pojechała po nią do żłobka o godz. 15. Gdy na miejscu zdała sobie sprawę, co się stało, wezwała służby ratunkowe. Jej córka została przewieziona do pobliskiego ośrodka zdrowia, w którym uznano ją za zmarłą.

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci dziewczynki, a rada miasta Brion ogłosiła dwa dni żałoby, zapowiadając upamiętnienie dwulatki minutą ciszy. Radni złożyli kondolencje rodzinie.

Jak zauważa "Guardian", Hiszpania szykuje się na upały, które wielu z nas kojarzy ze środkiem lata. Państwowy instytut meteorologii Aemet przewiduje "wyjątkowo wysokie temperatury" w niektórych regionach na południu kraju.

Skwar w Hiszpanii. W prognozach prawie 40 stopni i tropikalne noce
Dowiedz się więcej:

Skwar w Hiszpanii. W prognozach prawie 40 stopni i tropikalne noce

METEO

Dziecko w rozgrzanym aucie

Jak podkreślają eksperci, w 30-stopniowym upale, w czasie zaledwie kilkunastu minut, wnętrze samochodu osobowego może nagrzać się do 40 stopni Celsjusza, a po godzinie niektóre elementy wyposażenia pojazdu potrafią rozgrzać się do ponad 60 stopni.

Według amerykańskiego nadzoru bezpieczeństwa transportu (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), z powodu udaru cieplnego lub z powodu pozostawienia w pojazdach, każdego roku w Stanach Zjednoczonych umiera ok. 40 dzieci. W blisko 53 procentach przypadków osoby opiekujące się dziećmi zapominają, że nie zabrały ich z samochodu - podaje NHTSA na swojej stronie. Równocześnie zachęca rodziców i opiekunów do "wyrobienia sobie nawyku sprawdzania tylnego siedzenia samochodu przed zamknięciem drzwi".

Aktualnie czytasz: Dwulatka zmarła w samochodzie. Ogłoszono dwudniową żałobę
Źródło zdjęcia: PAP

Redagował AM

Źródło: The Guardian, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
12 min
pc
Słyszą: on naprawdę tak powiedział? Tłumacze Trumpa ujawniają kulisy
TVN24+ Originals
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
Superwizjer
Udostępnij:
Tagi:
Hiszpaniadziecko
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
Łódź
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
Bogucki w prokuraturze. "To jest hucpa polityczna"
Filip Czerwiński
wirus ebola shutterstock_1771923899
Epidemia eboli. Jest decyzja WHO
Zdrowie
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
Lublin
shutterstock_1329967172
Potężna kara dla popularnego banku. Jest decyzja KNF
BIZNES
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
Świat
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
Trójmiasto
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
WARSZAWA
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
Norwegia, ferma rybna
Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto
METEO
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz zapowiedział odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych
Kraków
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Z SAFE "wyremontujemy tory Niemcom"? Im nie
Z pieniędzy z SAFE "wyremontujemy tory Niemcom"? Nie im
Michał Istel
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Calgary, największe miasto prowincji Alberta, Kanada
Bogata prowincja odłączy się od Kanady? Ogłoszono referendum
Świat
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
Trójmiasto
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Polska
Gawkowski
"Najlepszy z możliwych finałów". Gawkowski pokazał dokument
Pościg policyjny w Górze Kalwarii
Uciekał przed policją, uderzył w drzewo, a to przewróciło się na radiowóz
WARSZAWA
Komenda Miejska Policji przy ulicy Portowej w Gdyni
Budynek przejmą spadkobiercy, policjantów czeka przeprowadzka
Trójmiasto
37-latek z Orzecha używał czapki z peruką, aby uniknąć sprawiedliwości
Czapka z peruką, podmienione tablice. Tankował i nie płacił
Katowice
Zderzenie pojazdów w miejscowości Koszajec
Dwie kolizje na A2 i korek
WARSZAWA
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica