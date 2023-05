Hiszpania. Bijatyka podczas spotkania wyborczego. Prawicowa partia oskarżyła radykalną lewicę

Atak na członków partii Vox

"Vox jest trzecią co do wielkości partią polityczną w Hiszpanii i doświadcza najwięcej ataków ze strony lewicy i separatystów" - napisała partia na Twitterze, dołączając film ze zdarzenia.

Krzyczeli: faszyści!

Do incydentów w gminie doszło, kiedy rzecznik Vox, Jorge Buxade, przybył z grupą sympatyków przed ratusz. Zaatakowało ich kilkudziesięciu mieszkańców, wykrzykując: "faszyści", "mongoły" i "niech żyje republika". Kierowca samochodu z dużą prędkością przejechał blisko członków Vox, prawie ocierając się o nich.

Wybory w Hiszpanii 2023

28 maja w Hiszpanii odbędą się wybory samorządowe, które traktowane są jako "rozbieg" do wyborów powszechnych w grudniu. Podczas poprzednich wyborów powszechnych, w listopadzie 2019 roku, za Vox opowiedziało się ok. 3,5 mln osób - głównie wyborcy w wieku 35-44 lata, 70 proc. z nich to mężczyźni. Partia pod przywództwem Santiago Abascala podwoiła wówczas liczbę mandatów w Kongresie Deputowanych, stając się trzecią siłą polityczną po socjalistycznej PSOE i centroprawicowej PP.