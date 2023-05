Aplikacja pokaże, ile naprawdę obowiązków domowych wykonują mężczyźni

Hiszpańskie Ministerstwo Równości planuje uruchomienie aplikacji, której celem jest monitorowanie dzielenia się obowiązkami domowymi między kobietami a mężczyznami. Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy członek gospodarstwa domowego angażował się w codzienne prace.

Sekretarz stanu z Ministerstwa Równości Angela Rodríguez ogłosiła we wtorek, że hiszpański rząd planuje uruchomienie specjalnej aplikacji, która ma być jednym z elementów poprawiania równości płci w kraju. Aplikacja może zostać uruchomiona przed wakacjami. Będą z niej mogły korzystać nie tylko pary, ale także rodziny wielopokoleniowe czy współlokatorzy. Użytkownicy będą mogli w niej umieszczać każdą aktywność, którą można uznać za obowiązek domowy i sprawdzać, kto ile godzin poświęca na takie aktywności.

Aplikacja do monitorowania obowiązków

Uruchomienie aplikacji ma kosztować budżet państwa ponad 211 tys. euro. Głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy członek rodziny pomaga w pracach domowych. - Jest to ćwiczenie, które można wykorzystać do podziału obowiązków między synami, córkami, ojcami, matkami lub między współlokatorami czy partnerami życiowymi, ponieważ podział tych zadań jest czasami nierówny - podkreśliła Rodríguez. - Badania mówią nam, że kobiety spędzają dużo więcej czasu przy obowiązkach domowych niż mężczyźni - dodała.