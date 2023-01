Ambasador Iranu nie podał ręki królowej Hiszpanii

Hiszpańska para królewska przyjęła w środę rano korpus dyplomatyczny akredytowany w Hiszpanii. Jest to wydarzenie odbywające się co roku. Uwagę hiszpańskich mediów tym razem przykuło zachowanie ambasadora Islamskiej Republiki Iranu Hasana Ghaszghawiego. Dyplomata uścisnął dłoń królowi Filipowi VI, ale nie zdobył się na taki sam gest wobec stojącej obok królowej Letycji, którą powitał jedynie skinieniem głowy. Jak pisze dziennik "ABC", taka sytuacja powtarza się co roku, a ambasador Iranu jest jedynym uczestnikiem, który nie podaje królowej ręki.