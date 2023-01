Ataki w dwóch kościołach w Hiszpanii. Sąd: to zamach dżihadystyczny

Ataki w dwóch kościołach

Następnie podejrzany udał się do oddalonego o kilkaset metrów kościoła Nuestra Senora de La Palma, gdzie zaatakował zakrystiana Diego Valencię. Mężczyzna próbował uciekać, jednak napastnik dogonił go na zewnątrz i śmiertelnie ranił - relacjonowała policja.

Proboszcz w kościele Nuestra Senora de La Palma Juan Jose Marina mówił dziennikarzom, że napastnik podszedł do Valenci po zakończeniu nabożeństwa, co sugeruje, że mógł pomyśleć, iż to on jest księdzem. - Możliwe, że śmierć była mi przeznaczona, lecz zamiast tego znalazła jego - powiedział.