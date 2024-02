14-latek upadł przy wyjściu z metra i zmarł. Rodzina wskazuje na substancję o nazwie tusi

Hiszpańska policja bada okoliczności śmierci 14-latka, który zmarł po tym, jak upadł przy wyjściu ze stacji madryckiego metra. Rodzina nastolatka twierdzi, że znajomi zmarłego dosypali do jego napoju tusi. To narkotyk znany również jako "różowa kokaina".

14-letni mieszkaniec madryckiej dzielnicy Moncloa o imieniu Ryan w piątek wyszedł z domu, mówiąc, że idzie spotkać się z przyjaciółmi. Kilka godzin później policja zadzwoniła do matki chłopca z jego telefon, by przekazać, że nastolatek upadł przy wyjściu ze stacji metra i potrzebuje pomocy medycznej. Po kilku minutach doszło do zatrzymania akcji serca i Ryan zmarł - przekazał w poniedziałek dziennik "El Pais".