Świat

Pierwsza schizma od ponad wieku? Spór między innymi o kobiety

Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Amsterdam, stolica Holandii
Źródło: Archiwum Reuters
Kościół Chrześcijańsko-Reformowany stoi w obliczu pierwszej schizmy od 1892 roku. Holenderscy protestanci ogłosili zamiar utworzenia własnych struktur z powodu sporu dotyczącego progresywnego podejścia części parafii. Choć duchowni zaprzeczają, by doszło do podziałów, eksperci oceniają to jako rozłam.

Część parafii należących do Kościoła Chrześcijańsko-Reformowanego (CGK) ogłosiła zamiar utworzenia własnej struktury synodalnej, co w praktyce oznacza rozłam wewnątrz liczącej ok. 66 tys. wiernych formacji. To pierwsza tak poważna schizma w CGK od 1892 roku, a wynika częściowo ze sporu o dopuszczanie kobiet do urzędu pastora oraz progresywnego podejścia do osób LGBT+, podaje portal NOS.nd.

Decyzja zapadła podczas sobotniego spotkania w Veenendaal (Utrecht), gdzie zebrali się przedstawiciele bardziej konserwatywnych parafii. Część progresywnych parafii zezwala m.in. na pełne uczestnictwo osób homoseksualnych w życiu kościelnym, co spotyka się ze sprzeciwem konserwatystów, domagających się jednolitego przestrzegania zasad doktrynalnych.

Choć władze CGK twierdzą, że "nie ma mowy o rozłamie" i apelują o zachowanie jedności, Arnold Huijgen, pełniący funkcję Theoloog des Vaderlands (Teolog Narodowy), ocenia sytuację jednoznacznie jako schizmę. Ostrzega też, że podziały mogą przebiegać przez rodziny i małe parafie, które po odejściu części wiernych mogą stanąć przed problemami finansowymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kapłaństwo kobiet jak kara śmierci? Kościół katolicki też zmienia zdanie

Kapłaństwo kobiet jak kara śmierci? Kościół katolicki też zmienia zdanie

Tomasz P. Terlikowski

Zbuntowany arcybiskup wezwany przez Watykan. Oskarżenia o schizmę uznaje za "zaszczyt"

Spór wśród protestantów

CGK, dotąd postrzegany jako wyjątkowo spójny i wolny od podziałów, po raz pierwszy od 1892 r. staje w obliczu strukturalnego rozłamu. Huijgen podkreśla, że wpływ na zmiany ma również napływ wiernych z innych wyznań, kładących większy nacisk na jednolitość doktryny niż na utrzymanie wspólnoty.

Holenderscy protestanci nurtu reformowanego (wywodzącego się z nauk Jana Kalwina) są podzieleni na wiele odłamów, m.in. Kościół Protestancki w Holandii (PKN), Kościół Reformowany w Holandii (NGK) czy Reformowaną Gminę w Holandii (GGiN). Do CGK należy ok. 66 tys. wiernych, z których wielu aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty.

Kościół Chrześcijańsko-Reformowany oficjalnie naucza, że Biblia jest nieomylnym słowem Boga, homoseksualność jest grzechem, kobiety nie mogą pełnić funkcji pastora. Część bardziej progresywnych gmin odchodzi jednak od tej linii. Jak podkreśla teolog narodowy Arnold Huijgen, napięcia między umiarkowaną "grupą środka", dążącą do zachowania jedności, a konserwatywnymi zborami, które domagają się ścisłego przestrzegania doktryny, doprowadziły do obecnego kryzysu.

W Holandii według najnowszych danych z lat 2023–2024 około 13 proc. dorosłych mieszkańców deklaruje przynależność do kościołów protestanckich. Największa wspólnota, Kościół Protestancki w Holandii (PKN), liczyła w 2024 r. około 1,43 mln członków. Udział protestantów w społeczeństwie systematycznie maleje, jeszcze dekadę temu wynosił ponad 16 proc., a obecnie spadł do około 13 proc. Katolicy przewyższają liczbą protestantów, 18 proc. deklaruje wiarę rzymskokatolicką.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, NOS.nd

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

HolandiaChrześcijańtwoKościoły protestanckie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica