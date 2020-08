"Ludzie ginęli jeden po drugim. Mieli się dobrze, ale nagle upadali, dostawali wysokiej gorączki i odchodzili"

13-letni Terumi Tanaka siedział w swoim domu z książką w ręku. Był 9 sierpnia 1945 roku, trzy dni po tragedii Hiroszimy. Wtedy to na jego miasto, Nagasaki na południu Japonii, spadła kolejna bomba atomowa. Po 75 latach od tego wydarzenia 88-letni obecnie mężczyzna stara się, by świat nie zapomniał o tragedii, a cierpienie dziesiątek tysięcy ludzi nie poszło na marne.

- Nagle rozległ się huk. Nie wiedziałem co to, ale tak szybko jak go usłyszałem, całą okolicę zalała oślepiająca biel - wspomina w rozmowie z agencją Reutera 88-letni dziś Tanaka. - Poczułem jednak, że stało się coś okropnego, więc zbiegłem na dół i ukląkłem, chowając głowę między kolanami i zaciskając oczy. Wtedy straciłem przytomność - dodaje.