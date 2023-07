Śmierć wspinacza na Nanga Parbat. Sprzeczne informacje na temat jego narodowości

czytaj dalej

Poniedziałek jest 495. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do sytuacji na wschodzie kraju, oznajmił, że "ostatni tydzień na froncie był trudny, ale odnosimy sukcesy". - Idziemy do przodu, krok po kroku - stwierdził w opublikowanym nagraniu. W rozmowie z CNN Zełenski ocenił, że reakcja rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na bunt zbrojny szefa najemniczej formacji Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna "była słaba". Zełenski stwierdził także, że "dopóki Krym jest okupowany przez Rosję, oznacza to tylko jedno: wojna się nie skończyła". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.