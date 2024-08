Hezbollah zaatakował rakietami i dronami. Stan wyjątkowy w Izraelu

Izraelskie ministerstwo obrony ogłosiło stan wyjątkowy w całym kraju na najbliższe 48 godzin. Jak podał portal dziennika "Times of Israel", w związku z zagrożeniem z kierunku Libanu wszystkie służby ratunkowe postawiono w stan najwyższej gotowości.

Atak Hezbollahu, rakiety i drony

Izrael "korzysta prawa do obrony"

Chwilę wcześniej armia izraelska zapowiedziała, że przeprowadzi uderzenia zapobiegawcze w Libanie po wykryciu przygotowań ruchu zbrojnego Hezbollah, sojusznika palestyńskiego Hamasu, do przeprowadzenia "ataków na dużą skalę" przeciwko Izraelowi.

"Izrael nie chce pełnowymiarowej wojny z Hezbollahem, ale reaguje na działania tego ugrupowania i korzysta ze swojego prawa do obrony" - oświadczył w niedzielę szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac. "Rozpoczęliśmy ataki na Hezbollah, ponieważ wykryliśmy, że planuje on poważny atak na Izrael z użyciem dronów i rakiet" - dodał.

Kac napisał do swoich odpowiedników w wielu państwach, wzywając do wsparcia Izraela w walce przeciwko Hezbollahowi, Iranowi i jego sojusznikom - przekazał portal Times of Israel.