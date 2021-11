Białoruś jednym z "głównych magazynów" przemycanej heroiny. W siłę rośnie "bałkański kartel" kokainowy

Heroina, zanim trafi na rynek w krajach Unii Europejskiej, jest magazynowana w państwach byłego ZSRR. Białoruś jest jednym z takich krajów - wynika z ustaleń poufnego raportu Rady Unii Europejskiej w sprawie przestępczości zorganizowanej we Wspólnocie, do którego dotarł portal EUobserver. Raport mówi też o przemycie kokainy przez Bałkany, ukrywaniu się przestępców m.in. w Dubaju oraz o handlu ludźmi, którzy trafiają do Europy Zachodniej.