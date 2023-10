Herculesy polecą, by zabrać Polaków z Izraela. "Jeżeli będzie potrzeba powstanie most ewakuacyjny"

Na wylot z Izraela czeka około dwustu turystów z Polski. "Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - poinformował w niedzielę na platformie X szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, utworzony zostanie most ewakuacyjny. Polskie MSZ wydało zalecenia dla Polaków, którzy przebywają w Izraelu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma informacji, aby w wyniku ataku ucierpiał obywatel Polski.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Trwają walki, które pochłonęły już setki ofiar śmiertelnych i tysiące rannych. W sobotę rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że na terenie Izraela przebywa około 400 Polaków. Z powodu sytuacji w Izraelu PLL LOT , Wizz Air i Enter Air odwołują swoje rejsy na trasie Warszawa-Tel Awiw - poinformowało Polską Agencję Prasową biuro prasowe stołecznego portu. Odwołano też loty z Izraela do Polski.

MON wyśle po Polaków Herculesy

- Samoloty Hercules mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych (…) Jest przygotowany także zespół medyczny z wojsk specjalnych. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy aktualnie przebywają w Izraelu. (...) Dwa samoloty są już gotowe - mówił.

Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy liczbę samolotów zwiększać, albo utworzymy most ewakuacyjny i zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA. Rozmawiamy na ten temat z Grecją. Jeżeli będzie taka konieczność, to Herkulesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji kasy do Polski. Jest przygotowany także zespół medyczny z wojsk specjalnych, a więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy obecnie przebywają w Izraelu - powiedział Błaszczak.