Herbata z misiem Paddingtonem, żartobliwy film z Bondem. Niecodzienne oblicze królowej Elżbiety II

Gdy premier Kanady Justin Trudeau podczas spotkania z królową powiedział, że "jest głęboko świadomy długiej i niestrudzonej służby Jej Królewskiej Mości na rzecz Wspólnoty i jej obywateli", odpowiedziała krótko: - Dziękuję premierze Kanady za to, że mogłam poczuć się staro.

Wielką popularność zyskało nagranie z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, w którym odtwórca ostatniej roli Jamesa Bonda, Daniel Craig, wita się z królową, a po chwili oboje wsiadają do helikoptera.

Spacer z Davidem Attenborough

Gdy królowa usłyszała głośny warkot jednego ze śmigłowców, zażartowała, że "brzmi jak prezydent Trump". Wracając do tematu sadzenia drzew, David Attenborough powiedział wtedy, że "za 50 lat mogą tu rosnąć wszelkiego rodzaju nowe drzewa". – Nie będzie mnie tu wtedy – odpowiedziała z uśmiechem królowa.

Biolog i królowa poświęcili również chwilę na rozważanie sensu budowy zegara słonecznego w zacienionym miejscu. – Niezły pomysł, prawda? – skwitowała Elżbieta. – Jak to się stało, że został postawiony w cieniu? Jestem przekonana, że nie było tu cienia, gdy go stawiano. Może możemy go przenieść – dodała.