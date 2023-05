Henry Kissinger kończy sto lat

Henry Kissinger, były doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz były sekretarz stanu obchodzi w sobotę setne urodziny. Przez wielu uważany za genialnego stratega i geopolityka, przez innych za zbrodniarza wojennego, Kissinger pozostaje do dziś ważnym głosem w kwestii amerykańskiej polityki zagranicznej - oceniła agencja Reutera.

Doradca Nixona

Kissinger brał udział w zorganizowaniu dwóch historycznych wizyt zagranicznych Nixona z 1972 roku - w Chinach i w Związku Radzieckim. Jego wysiłki przyczyniły się do dyplomatycznego otwarcia Pekinu na świat oraz do przełomowych rozmów amerykańsko-radzieckich na temat kontroli zbrojeń, doprowadzając do politycznego odprężenia między Waszyngtonem i największymi komunistycznymi państwami.

Krytyka Kissingera

Kissinger o wojnie w Ukrainie

Henry Kissinger powrócił do Białego Domu w 1985 roku jako doradca do spraw wywiadu zagranicznego prezydenta Ronalda Reagana. W następnych latach pozostawał aktywny zawodowo, doradzając amerykańskim przywódcom i wykładając na uczelniach. W grudniu 2022 roku Kissinger wezwał Rosję i Ukrainę do negocjacji pokojowych. "Zbliża się czas, aby oprzeć się na strategicznych zmianach, które już zostały osiągnięte i włączyć je do nowej struktury, prowadzącej do osiągnięcia pokoju poprzez negocjacje" - napisał wówczas w tygodniku "Spectator". Strona ukraińska skrytykowała słowa Kissingera, nazywając je próbą "obłaskawiania agresora".