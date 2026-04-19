Świat

Nowy most ma ponad kilometr. Nie pojadą nim samochody

|
W uroczystym otwarciu mostu Kruunuvuori uczestniczyły tysiące mieszkańców Helsinek i turystów
Ulice Helsinek
Źródło: Reuters
W Helsinkach otwarto w sobotę najdłuższy most w kraju. Ma on prawie 1200 metrów. Na razie poruszać się nim mogą piesi i rowerzyści. W przyszłym roku pojadą nim tramwaje.

Władze miasta przekazały, że przeprawa między dwiema wyspami nad wodami zatoki jest wyjątkowym projektem w skali światowej, bo żaden most podobnej wielkości nie służy wyłącznie transportowi publicznemu, pieszym i rowerzystom.

W uroczystym otwarciu mostu Kruunuvuori uczestniczyły tysiące mieszkańców Helsinek i turystów. Mostem tłumnie przeszli najpierw piesi, a następnie przejechali rowerzyści. Wydarzenie przyciągnęło także kajakarzy.

"Na stałe zmieni geografię Helsinek"

- Most na stałe zmieni geografię Helsinek, przybliżając dalej położone obszary do ścisłego centrum - oświadczył burmistrz fińskiej stolicy Daniel Sazonov.

Testowy przejazd tramwaju odbył się jeszcze w marcu, ale pierwsi pasażerowie transportu zbiorowego mają przejechać mostem dopiero na początku przyszłego roku. Dzięki przeprawie tramwajem będzie można dostać się z centrum Helsinek do wschodnich dzielnic stolicy.

W razie nadzwyczajnej sytuacji przeprawą mogą przejechać pojazdy uprzywilejowane.

Ma 135 metrów wysokości

Główne elementy mostu wantowego (m.in. pylony, podpory) zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać 200 lat. Centralny pylon ma 135 metrów wysokości. Dla porównania charakterystyczna wieża Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach ma 72 metry wysokości. Ze względu na silne wiatry na wybrzeżu, most może być, ze względów bezpieczeństwa, czasowo zamykany.

Budowa przeprawy rozpoczęła się jesienią 2021 roku, a całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 130 milionów euro.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sakari Röyskö / Facebook.com / Daniel Sazonov

Finlandia
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
