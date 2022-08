"Bomba ninja", która tnie ostrzami zamiast wybuchać. Niezwykła broń, która miała zabić lidera Al-Kaidy

W sobotę w amerykańskim ataku rakietowym zginął przywódca Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri. Mimo że atak miał miejsce w ścisłym centrum tłocznego miasta, według Amerykanów nie ucierpieli w nim żadni cywile. Było to możliwe, ponieważ Amerykanie prawdopodobnie użyli do tego specjalnie zmodyfikowanych rakiet, które nie wybuchają, ale zabijają cel wirującymi, stalowymi ostrzami. O istnieniu tej broni nieoficjalnie wiadomo od zaledwie kilku lat.

Cel ten według Amerykanów udało się osiągnąć pomimo tego, że atak przeprowadzono w ścisłym centrum tłocznego miasta, a Zawahiri nie opuścił swojego domu. Na miejscu ataku ma nie być widać śladów wybuchu ani ognia, a w domu będącym celem ataku brakuje jedynie balkonu i kilku szyb. Jak zauważa agencja AFP oraz wielu ekspertów, wszystko wskazuje na to, że w ataku wykorzystana została niezwykła broń, o której istnieniu wiadomo nieoficjalnie od zaledwie kilku lat. Wprost o jej użyciu pisze także "New York Post", nie podając jednak źródła tej informacji.

U.S. Air Force photo by SrA Haley Stevens / af.mil

Amerykański dron MQ-9 Reaper z ośmioma rakietami Hellfire U.S. Air Force photo by SrA Haley Stevens / af.mil

Bomba ninja

Amerykański atak nastąpił, gdy al-Zawahiri wyszedł na balkon swojego domu. Wówczas z czekającego w powietrzu drona wystrzelone zostały dwa pociski. Najprawdopodobniej były to specjalnie zmodyfikowane pociski rakietowe AGM-114 Hellfire, w wersji R9X. To ważące około 50 kilogramów naprowadzane laserowo pociski wyróżniające się tym, że nie mają głowicy z materiałem wybuchowym. Zamiast niej posiadają metalową głowicę z sześcioma wysuwającymi się na krótko przed uderzeniem w cel ostrzami.

Gdy pocisk R9X trafia w cel, niszczy go potężną siłą samego uderzenia - można to porównać do uderzenia spadającego z olbrzymią prędkością 50-kilogramowego kowadła. Jednocześnie cel rozszarpywany jest wirującymi razem z pociskiem długimi ostrzami. Z tego powodu R9X nazywany bywa bombą ninja, bombą sztyletową lub Latającym Ginsu, co jest nawiązaniem do popularnej w USA marki noży.